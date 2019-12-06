Сотрудники Day.az, Trend.az, Milli.az и Azernews.az приняли участие в акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад Гарадагского района, сообщает Day.Az.

Акция проводится в рамках выдвинутой Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой инициативы по посадке в Азербайджане в один день 650 000 деревьев в честь 650-летия Насими.

В акции, прошедшей в поселке Мушфигабад, также приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежных организаций. На территории в пять гектаров было высажено более 5000 деревьев.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватывает все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечение его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.