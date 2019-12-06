В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими в Гяндже проведена акция озеленения. В ходе кампании, которая прошла под девизом "Сделай свой вклад в природу", посажено свыше 10 тысяч деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в акции приняли участие глава ИВ города Гянджа Ниязи Байрамов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев, депутаты Нагиф Хамзаев и Пярвин Керимзаде, руководители управлений, предприятий и организаций, сотрудники правоохранительных органов, а также студенты и молодежь. На территории парка-комплекса Гейдара Алиева и вокруг мавзолея Низами Гянджеви было посажено свыше 10 тысяч эльдарских сосен и декоративных деревьев.

Замминистра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев отметил, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева 2019 год объявлен "годом Насими". В рамках исполнения этого распоряжения на территории республики осуществляются различные мероприятия. Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день - самое масштабное из них.

"К этой акции присоединились все регионы республики. Хотя в течение дня предусматривается посадка 650 тысяч деревьев, по нашим оценкам, их будет больше", - сказал Гулиев.

Депутат Пярвин Керимзаде отметила, что люди с энтузиазмом встретили инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за один день, и она имеет неоценимое значение.

"Массовая акция имеет важное значение с точки зрения пропаганды в мире наследия выдающегося поэта, мыслителя Имадеддина Насими, а также охраны окружающей среды", - сказала Керимзаде.