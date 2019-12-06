Уголовное дело Юниса Сафарова отправлено в суд.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры по факту того, что 3 августа 2018 года Юнис Сафаров в составе организованной группировки, представляющей религиозные радикальные круги, функционирующие в зарубежных странах, совершил в городе Гянджа заранее спланированный теракт против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, терроризм с целью насильственного изменения конституционного устройства Азербайджанской Республики, попытки создания им формы управления, основанной на законах шарията, создания не предусмотренной в законодательстве стабильной вооруженной группы, обучения преступников в составе вооруженных подразделений за пределами нашей страны, незаконного приобретения и хранения крупной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершения им попытки убийства сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах, пресечение дальнейшей служебной деятельности отдельных чиновников как государственных деятелей и подготовки терактов с целью мести за эту деятельность, выступление с открытыми антигосударственными призывами, другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Оперативно-следственной группой, состоящей из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры было проведено много следственных действий по уголовному делу, завершено следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая и Ю.Сафарова. 5 декабря 2019 года дело было отправлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.