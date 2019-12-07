В отеле Hilton Baku прошла пресс-конференция турецкой звезды, рок-музыканта, композитора и филантропа Халюка Левента, посвященная сегодняшнему благотворительному концерту в Elektra Events Hall, сообщает Trend Life. Концерт организован Фондом Nargis. Вся сумма, полученная с продажи билетов, будет направлена на лечение 22-летней матери двоих детей Суры Надировой, страдающей онкологическим заболеванием.

Накануне рождения второго малыша жизнь Суры буквально разделилась на до и после: ей был поставлен страшный диагноз - рак лимфомы. В надежде на исцеление, девушка вместе с семьёй отправилась из Азербайджана в Турцию. Баснословная сумма, необходимая для проведения полного курса лечения, и финансовые трудности, практически сделали борьбу за жизнь Суры невозможной. Однако, не теряя надежды, семья девушки, находясь в Турции, обратилась в Фонд Халюка Левента. Турецкий исполнитель сразу же откликнулся на призыв о помощи, и, несмотря на плотный гастрольный график, выступил с желанием провести благотворительный концерт в Баку. Отметим, что сумма, необходимая для лечения составляет 400 000 турецких лир (около 117 000 манат).

"В третий раз приезжаю в Баку и вижу с каким радушием здесь меня встречают. Спасибо братскому народу! Как известно, я очень люблю азербайджанскую музыку и культуру, композиции входят в мой репертуар. Несколько лет назад я создал фонд, чтобы помогать людям. Тогда я был один, а теперь нас 300 тысяч. И это очень радует, потому что люди не остаются равнодушными к чужой беде. Когда к нам с просьбой обратилась Сура, мы решили связаться с Азербайджаном, чтобы вместе помочь этой девушке. Фонд Nargis очень тепло и с душой отнесся к этому и решил помочь. Я мог бы провести этот концерт в Анкаре или других городах Турции и собрать необходимую сумму, но решил выступить здесь, чтобы еще больше сблизить наши братские народы, чтобы мы вместе помогали тяжело больным людям", - отметил Халюк Левент.

По словам музыканта, уже проведена одна операция и ожидается вторая - по пересадке костного мозга.

"Перед тем как приехать в Баку, я побывал в ее съемной квартире и уверил, что все будет хорошо. Вне зависимости от того, будет ли здесь собрана необходимая сумма, операция обязательно будет проведена - друзья и благотворители помогут. В этой жизни, несмотря на все трудности, очень важно оставаться человеком. Никакие материальные блага не могут заменить чувства, когда помогаешь людям и видишь в этих глазах неописуемые эмоции. Никто из этого мира с собой ничего не заберет, кроме своих добрых деяний. Мы вместе обязательно поможем Суре!", - сказал Халюк Левент.

Концерт пройдет при поддержке iTicket.az, A+A events" и Elektra Events Hall.

"Выражаем свою искреннюю благодарность Халюку Левенту за человечность и неравнодушие, а также каждой команде, участвующей в организации концерта абсолютно безвозмездно! Поможем Суре вместе!", - говорится в сообщении Фонда Nargis.