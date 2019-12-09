Портал "Креативный Азербайджан" создан для проведения министерством культуры активной пропагандистской и просветительской работы в сфере творческой индустрии. На портале будут размещаться различные новости, информация о мероприятиях, компаниях и лицах, работающих в сфере творческой индустрии, а также оказываться поддержка организации сети участников этой сферы.

Создание портала нацелено также на поощрение создания творческой продукции Азербайджана под брендом "Креативный Азербайджан".

Отметим, что в ходе панельной дискуссии на тему "Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости" будут обсуждаться различные вопросы на темы культуры, экономики, образования, занятости, интеллектуальной собственности, инноваций, градостроительства.