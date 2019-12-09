https://news.day.az/society/1183584.html В Баку состоялась презентация портала «Креативный Азербайджан»
В Баку состоялась презентация портала «Креативный Азербайджан»
Сегодня в Бакинском конгресс-центре проходят презентация портала "Креативный Азербайджан" и панельная дискуссия на тему "Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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