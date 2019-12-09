С 2020-2021 учебного года прием в вузы Азербайджана будет проводиться по новой классификации.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал в ходе панельной дискуссии на тему "Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости" в Бакинском конгресс-центре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в современном мире появляются все новые специальности и профессии, поэтому через определенное время классификация новых специальностей пересматривается: "В феврале 2019 года Кабмин утвердил классификацию новых специальностей по уровням бакалавриата и магистратуры высшего образования. В настоящее время вузы обновляют образовательные программы".

Также министр отметил, что на рынок труда приходит достаточно большое количество выпускников творческих сфер - 70 процентов. По его мнению, в Азербайджане важно формирование навыков в связи с предпринимательством, бизнес-этикой, и к этому должны быть привлечены креативно мыслящие люди.