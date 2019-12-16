В ближайшие дни ещё 132 наследника 86 шехидов получат единовременную выплату в сумме 11 тысяч манатов. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Средства будут переведены на счета наследников, о чем они будут официально уведомлены.

В целом установлено право на получение единовременной выплаты наследниками 12 268 шехидов.

Указанные средства уже выплачены 17 690 наследникам 11 877 шехидов.

Таким образом, программа обеспечения наследников шехидов единовременной выплатой реализована на 97 процентов.