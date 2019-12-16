https://news.day.az/society/1185800.html К сведению желающих учиться в Китае и Венгрии
К сведению желающих учиться в Китае и Венгрии
Продлен срок подачи документов по образовательным стипендиальным программам в Китае и Венгрии на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования Азербайджана, передает Day.Az.
Последний срок представления документов для учебы за рубежом в рамках Межправительственной стипендиальной программы (НТР) по Китайской стипендиальной программе продлен до 6 января, по Венгерской стипендиальной программе - до 15 января 2020 года.
Также внесены некоторые изменения в критерии отбора, применяемые при допуске к собеседованию.
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