В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на отрезке магистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Гаджигабульского района. Автомобиль "Mercedes" (99 GH 604) врезался в "Opel" (99 EK 013), припаркованный на обочине дороги. В результате аварии от полученных тяжелых травм скончался водитель "Opel", находившийся позади автомобиля.

По факту ведется расследование.