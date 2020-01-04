https://news.day.az/society/1191104.html Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, есть погибший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Гаджигабуле, есть погибший - ФОТО
В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на отрезке магистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Гаджигабульского района. Автомобиль "Mercedes" (99 GH 604) врезался в "Opel" (99 EK 013), припаркованный на обочине дороги. В результате аварии от полученных тяжелых травм скончался водитель "Opel", находившийся позади автомобиля.
По факту ведется расследование.
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