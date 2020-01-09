https://news.day.az/society/1192570.html Азербайджанский певец госпитализирован после тяжелого ДТП - ФОТО
Азербайджанский певец госпитализирован после тяжелого ДТП - ФОТО
В социальной сети распространились фотографии певца Вугара Мурадова в тяжелом состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на axşam.az, певец госпитализирован после тяжелого ДТП. Из-за полученных повреждений его внешность изменилась до неузнаваемости.
Сообщается, что В.Мурадов нуждается в срочном переливании крови.
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