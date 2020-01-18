В Азербайджане инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат жилье

По поручению Президента Ильхама Алиева в этом году инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов будет предоставлено еще 1500 квартир и частных домов.

Об этом на коллегии сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Минтруда.

Министр отметил, что в центрах реабилитации министерства оказываются услуги 10 457 лицам с инвалидностью и детям в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, 38 041 человек с инвалидностью обеспечены средствами реабилитации.

Бабаев подчеркнул, что в прошлом году после капитального ремонта и реконструкции в Евлахе и Нафталане в эксплуатацию были сданы региональные реабилитационные центры, в Мадакяне - Лечебный пансионат и Протезно-ортопедический реабилитационный центр и Региональный центр социального обеспечения для пенсионеров Гянджи, в Гяндже был открыт Центр профессиональной подготовки, а в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию еще 10 предприятий реабилитации и социальных услуг.