В Израиле почтут память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова

В Израиле при поддержке Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" состоится концерт "Голоса отечества на чужбине: Израиль-Азербайджан". Мероприятие будет посвящено памяти Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

Как сообщили Day.Az в ассоциации, в концертной программе примут участие народная артистка Азербайджана Зумруд Мамедова, лауреаты международных конкурсов Фаган Гасанли, Неймат Мурсалов, Илаха Исрафилова, а также известные скрипачи Израиля Зарифа Алхазова и Гамар Керимли.

В концерте, наряду с произведениями выдающихся композиторов Азербайджана У. Гаджибейли, В. Адыгезалова, К. Караева, Ф. Ализаде и И.Исрафиловой, прозвучит музыка израильских и западноевропейских классиков. Концерт состоится в День азербайджанской молодёжи - 2 февраля в Российском культурном центре (Тель-Авив).