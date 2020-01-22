https://news.day.az/society/1196043.html В части Баку будет ограничена подача воды
В части Баку будет ограничена подача воды
Сегодня в течение дня в селе Новханы, жилых массивах Бахар и Гумм адасы Сураханского района Баку вода будет подаваться с перебоями, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерсу".
Перебои связаны с ремонтно-восстановительными работами на магистральных водопроводах.
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