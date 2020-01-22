В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты - ФОТО

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) 22 января вручены сертификаты студентам, успешно окончившим курсы удаленного изучения китайского языка, организованные Фондом Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая мероприятие вступительным словом, ректор UNEC Адалят Мурадов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. Он подчеркнул, что успешность сегодняшнего мероприятия обусловило особое внимание Президента Ильхама Алиева поддержанию азербайджано-китайских отношений на высоком уровне. Ректор выразил признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за инициативу в связи с дистанционным преподаванием китайского языка.

"По инициативе Фонда совместно с Институтом Конфуция, функционирующим при Азербайджанском университете языков, мы начали в UNEC преподавание китайского языка. Отрадно, что к китайскому языку проявляется большой интерес. Мы намерены продолжать преподавание этого языка. У нас есть возможность привлечь к этим занятиям более широкую аудиторию", - сказал ректор Адалят Мурадов.

В своем выступлении исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров подчеркнул, что дистанционные курсы китайского языка организованы Фондом Гейдара Алиева - по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Алиевой.

Новость обновляется