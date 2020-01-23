Десятки иностранцев получили статус беженца в Азербайджане

В Азербайджане статус беженца получили 83 иностранца.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.

Начальник Службы отметил, что также есть лица, которые проживают в стране по мандату Верховного комиссариата ООН по делам беженцев: "Их количество - 2101 человек. Несмотря на то, что в Азербайджане есть граждане различных стран, получивших статус беженца, большинство их них составляют граждане Афганистана. Среди беженцев также есть граждане Ирана, Сирии, России и Египта", - добавил Гусейнов.