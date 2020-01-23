В Азербайджане стали выдавать "проездной документ" лицам со статусом беженца

С сегодняшнего дня Государственная миграционная служба Азербайджана начала выдачу "проездного документа" лицам, проживающим в Азербайджане со статусом беженцев.

Об этом сказал начальник Службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.

По его словам, с "проездным документом" проживающие в стране беженцы смогут выезжать за рубеж: "В сравнении с прошлым годом наблюдается рост на 11,4 тысяч, в страну приехало 3 миллиона 170 тысяч иностранцев. До этого граждане, получившие статус беженца в Азербайджане, затруднялись выезжать за пределы страны. Отныне по этому документу они могут выезжать в любую страну. "Проездной документ" действителен сроком на пять лет. Если за эти пять лет у беженца не будет никаких проблем, то он может вновь обратиться для его получения. Сегодня этот документ получат десять человек. Документ последовательно получат и другие беженцы".