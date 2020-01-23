Главный инфекционист Азербайджана рассказал, что важно знать о новом коронавирусе

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев оценил риск распространения в стране коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщил в четверг Trend главный инфекционист страны, в Азербайджане в настоящее время не зарегистрирован ни один факт инфицирования данным вирусом, однако нельзя этого исключать, передает Day.Az.

Он добавил, что для предупреждения занесения вируса в Азербайджан предприняты превентивные меры.

"Есть люди, которые отправляются из Азербайджана в Китай, а также прибывают из Китая в Азербайджан. Несмотря на это, на данный момент риск попадания вируса в Азербайджан крайне мал", - сказал Джалал Исаев.

Он отметил, что заражение происходит в результате тесного контакта с больными. Также возможно инфицирование кишечным и воздушно-капельным путем. Наиболее опасно заражение воздушно-капельным путем. В таком случае в легких обычно наблюдается инфильтрация, а также дыхательная недостаточность.

"Носителями вируса могут стать коровы, овцы, свиньи, а также собаки и кошки. Заражение происходит при потреблении продуктов питания, полученных из молока или мяса больного скота. Однако, наибольшая угроза данного вируса заключается в том, что он может передаваться воздушно-капельным путем. В целом коронавирусы - это большая группа вирусов, вызывающих заболевания от простуды и до Ближневосточного респираторного синдрома или Тяжёлого острого респираторного синдрома", - сказал Исаев.

По его словам, первичные симптомы, наблюдаемые при заражении вирусом, схожи с симптомами обычных видов ОРВИ.

"У больного наблюдается симптомы простуды - заложенность носа, чихание, вялость, повышенная температура и другие. При тяжелом течении заболевания возможна легочная недостаточность, что приводит к летальному исходу", - сказал Джалал Исаев.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайской провинции Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. В Сингапуре, Гонконге и Австралии также зарегистрированы факты подозрения на инфицированность.

Заболевание, вызванное новым коронавирусом, уже унесло жизни 17 человек, официальное число зараженных - 532 человека.