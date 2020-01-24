Анар Гулиев: В Баку дано разрешение на застройку 1 миллиона м² - ФОТО

В результате работы по просвещению, проведенной сотрудниками Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, а также сотрудничества с заказчиками в сфере строительства, наблюдается рост качества и соответствия законодательным нормам проектов, представленных в Госкомитет.

Как передает Day.Az, об этом на коллегиальном заседании по итогам 2019 года в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сказал председатель Комитета Анар Гулиев.

"За отчетный период Комитет выдал разрешения на строительство объектов общей площадью миллион квадратных метров и эксплуатацию объектов площадью около 10, 397 миллиона квадратных метров, из которых 7,154 миллиона квадратных метров - жилая площадь. В целом, разрешения на ввод в эксплуатацию строительных объектов площадью около 9, 533 миллиона квадратных метров, в том числе разрешения на использование порядка 6,737 миллиона квадратных метров жилплощади было дано в рамках исполнения указа Президента Азербайджана № 529 от 19 февраля 2019 года "Об упрощении выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных зданий"", - сказал Гулиев.