Новый посол Франции посетил БВШН - ФОТО

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече также присутствовали сотрудники соответствующих отделов БВШН и атташе посольства по сотрудничеству между университетами и стипендиям Клеменс Фелипо.

Гостей сначала ознакомили с кампусом Высшей Школы и созданными там условиями.

В ходе встречи Э. Гасымов дал представителям посольства подробную информацию о Бакинской Высшей Школе Нефти. Ректор подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Францией в энергетической, политической, экономической, социально-культурной, научной и образовательной сферах крепнет день ото дня. Он также отметил, что в 2013 году БВШН подписала Меморандум о взаимопонимании с Французским институтом нефти (IFP), что свидетельствует о развитии отношений между Францией и Азербайджаном. Ректор также говорил о тесном сотрудничестве Высшей Школы с рядом французских компаний, в том числе с компанией Total.

Посол Закари Гросс в свою очередь поблагодарил ректора Эльмара Гасымова за теплый прием. Он выразил удовлетворение сотрудничеством между Высшей Школой, готовящей специалистов в важных для региона областях, и вузами своей страны. Говоря о важности расширения связей между двумя странами в сфере образования, посол подчеркнул, что вопросы, касающиеся обеспечения качественного образования и обучения иностранных студентов в высших учебных заведениях Франции, являются одними из приоритетных не только для посольства, но и для его страны. З. Гросс также дал высокую оценку сотрудничеству между IFP и БВШН.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, обмене студентами и преподавателями, установлении контактов в области преподавания французского языка и осуществления научно-исследовательской деятельности.

В заключение была сделана памятная фотография с гостями.