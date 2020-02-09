https://news.day.az/society/1201403.html Хачмазский юноша отметил свой день рождения на избирательном участке
Хачмазский юноша отметил свой день рождения на избирательном участке
Впервые принимающего участие в выборах жителя села Гарадаг Будуг Хачмазского района Бахадыра Муслюмова ждал сюрприз на избирательном участке.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Б.Муслюмова с днем рождения поздравили члены избирательной комиссии избирательного участка номер 21 Хачмазского городского избирательного округа номер 55. 18-летнему юноше было вручено удостоверение "Впервые голосующий" от Центральной избирательной комиссии.
Выразив признательность за поздравления, Б.Муслюмов назвал этот день рождения незабываемым.
Отметим, что на этом участке зарегистрировано 1110 избирателей.
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