Впервые принимающего участие в выборах жителя села Гарадаг Будуг Хачмазского района Бахадыра Муслюмова ждал сюрприз на избирательном участке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Б.Муслюмова с днем рождения поздравили члены избирательной комиссии избирательного участка номер 21 Хачмазского городского избирательного округа номер 55. 18-летнему юноше было вручено удостоверение "Впервые голосующий" от Центральной избирательной комиссии.

Выразив признательность за поздравления, Б.Муслюмов назвал этот день рождения незабываемым.

Отметим, что на этом участке зарегистрировано 1110 избирателей.