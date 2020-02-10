Азербайджанский борец Санан Сулейманов (77 кг) победно стартовал на чемпионате Европы в столице Италии Риме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в своем дебютном поединке наш борец греко-римского стиля одержал победу над болгарским спортсменом армянского происхождения Аиком Мнацаканяном.

Встреча квалификационного раунда завершилась победой С.Сулейманова со счетом 5:3. Эта победа вывела его в 1/8 финала.