https://news.day.az/society/1201787.html Азербайджанский борец разгромил армянина на чемпионате Европы - ФОТО
Азербайджанский борец разгромил армянина на чемпионате Европы - ФОТО
Азербайджанский борец Санан Сулейманов (77 кг) победно стартовал на чемпионате Европы в столице Италии Риме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в своем дебютном поединке наш борец греко-римского стиля одержал победу над болгарским спортсменом армянского происхождения Аиком Мнацаканяном.
Встреча квалификационного раунда завершилась победой С.Сулейманова со счетом 5:3. Эта победа вывела его в 1/8 финала.
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