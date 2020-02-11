В Шамкире произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Алескерли, в доме Ахмедова Зохраба Рустам оглу 1987 г.р. На место происшествия были привлечены пожарные расчеты МЧС.

В результате пожара серьезными ожогами были госпитализированы владелец дома и его сын Ахмедов Рустам Зохраб оглу 2011 г.р. Пациенты из-за тяжелого состояния были переведены из районной больницы в Гянджу, затем в столицу.

По сообщению, в результате пожара погибла женщина. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

Выясняются обстоятельства.