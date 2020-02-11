https://news.day.az/society/1201889.html Сильный пожар в Шамкире, есть погибший и пострадавшие
Сильный пожар в Шамкире, есть погибший и пострадавшие
В Шамкире произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Алескерли, в доме Ахмедова Зохраба Рустам оглу 1987 г.р. На место происшествия были привлечены пожарные расчеты МЧС.
В результате пожара серьезными ожогами были госпитализированы владелец дома и его сын Ахмедов Рустам Зохраб оглу 2011 г.р. Пациенты из-за тяжелого состояния были переведены из районной больницы в Гянджу, затем в столицу.
По сообщению, в результате пожара погибла женщина. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Выясняются обстоятельства.
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