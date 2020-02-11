https://news.day.az/society/1201948.html Бакинская полиция раскрыла 16 преступлений, совершенных за один день
Бакинская полиция раскрыла 16 преступлений, совершенных за один день
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами полиции Баку, 10 февраля было раскрыто 16 преступлений.
В общей сложности были задержаны 15 человек, подозреваемых в совершении преступлений в соответствии с различными статьями Уголовного кодекса, сообщили Day.Az в Главном управлении полиции города Баку.
Был выявлен один факт преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и восемь фактов кражи. Три пропавших человека были опознаны и возвращены их семьям.
По каждому факту ведется расследование в соответствующих департаментах и отделах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре