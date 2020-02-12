В Азербайджане появилась первая ферма альпак.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на страницу фермы в Instagram, расположенная в Шамахы ферма в скором времени откроет свои двери для посетителей.

Отметим, что альпак разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). Выращивают этих забавных животных для стрижки шерсти, из которой делают тёплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома. Они обитают в Андах на высоте 3500-5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.

Н. Гасымова