В Баку оплата проезда в автобусах по еще одному маршруту будет производиться по безналичной карточной системе.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, с 14 февраля проезд в автобусах, следующих по маршруту № 26, будет оплачиваться через BakıKart, передает Day.Az.

Работа по переходу на безналичную систему оплаты продолжается и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом, в ближайшие дни будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Информация об этом будет предоставлена заранее: "В то же время отмечаем, что автобусы, где применяется наличная оплата, поэтапно выводятся с линий и на них ведутся работы по техническому монтажу и кабелированию. Эти работы выполняются так, чтобы не нарушать непрерывность пассажироперевозок".