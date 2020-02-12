В Насиминском районе Баку задержан сын экс-депутата Гюляр Ахмедовой, сообщили Trend в правоохранительных органах, передает Day.Az.

В результате операции, проведенной на основании информации, поступившей в правоохранительные органы, был задержан автомобиль марки BMW, управляемый жителем Баку Ахмедовым Тогрулом Фикрет оглу (1987).

В ходе обыска машины в отделении "для перчаток" был обнаружен и изъят пистолет с полным магазином.

По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что задержанный является сыном экс-депутата Гюляр Ахмедовой, отбывавшей ранее срок в исправительном учреждении.