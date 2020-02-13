Все соответствующие органы в Азербайджане действуют скоординированно в борьбе с коронавирусом.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, с целью усиления мер борьбы с эпидемией коронавируса, возникшей в Китае и стремительно распространяющейся по странам мира, осуществляются серьезные профилактические меры.

Тахмазли отметил, что на импорт в республику живого скота, рыбы и морепродуктов из стран с инфекционным риском введено временное ограничение.

Поскольку есть риск распространения и через диких животных АПБ и министерство экологии и природных ресурсов распространили совместную информацию о решительной недопустимости незаконного содержания диких животных в объектах общепита, центрах отдыха и других общественных местах: "Агентство проводит последовательные меры по просвещению граждан и субъектов предпринимательства о защите от болезней животных, перевезенных из других стран. В частности, предпринимателям-импортерам было сделано предупреждение, что погрузка животных и продуктов животного происхождения на транспортное средство в стране происхождения осуществляется только после соответствующего разрешения АПБ".