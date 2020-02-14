Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе в основном без осадков, однако вечером 16 февраля возможны осадки, снег. Ветер западный, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе в основном без осадков, в горах туман, ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью 0-4, днем 0-5 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском регионе также в основном без осадков. Утром кое-где туман, ветер западный, 15 февраля в отдельных местах с усилением. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 5-8 градусов тепла.

В низменных районах также осадки не ожидаются. Утром местами будет туман, ветер западный, 15 февраля кое-где с усилениями. Температура воздуха ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

В Нахчыванской АР в основном без осадков, однако вечером 16 февраля возможен снег. Ветер западный, 15 февраля с усилениями. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

В Баку ожидается пасмурная погода, переменная облачность в основном без осадков. Утром местами туман, ветер умеренный юго-западный.

Температура воздуха ночью 1-4, днем 7-10 градусов тепла.