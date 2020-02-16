В Абшеронском районе произошло ДТП, пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке шоссе Баку-Сумгайыт, проходящем через город Хырдалан, автомобиль марки "Geely", за рулем которого находился Гасанали Шамхал Гасан оглу, врезался в бетонное ограждение хырдаланского кладбища. В результате аварии пострадали водитель и его пассажир.

Как сообщил АПА Ш.Гасанали, в пути неизвестный автомобиль наехал на его машину и скрылся с места происшествия.

По факту проводится расследование.