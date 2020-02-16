https://news.day.az/society/1203491.html Тяжелое ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие – ФОТО
Тяжелое ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт, есть пострадавшие – ФОТО
В Абшеронском районе произошло ДТП, пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке шоссе Баку-Сумгайыт, проходящем через город Хырдалан, автомобиль марки "Geely", за рулем которого находился Гасанали Шамхал Гасан оглу, врезался в бетонное ограждение хырдаланского кладбища. В результате аварии пострадали водитель и его пассажир.
Как сообщил АПА Ш.Гасанали, в пути неизвестный автомобиль наехал на его машину и скрылся с места происшествия.
По факту проводится расследование.
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