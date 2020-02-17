https://news.day.az/society/1203961.html Тяжелое ДТП в Имишли, скончался мотоциклист
Тяжелое ДТП в Имишли, скончался мотоциклист
В городе Имишли произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель села Оруджлу Рзаев Орхан Бейляр оглу (1986 г.р.) и мотоцикл, за рулем которого находился житель Имишли Зейналов Алибала Агабала оглу (1955 г.р.).
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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