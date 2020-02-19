19 февраля в 09:47 из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступило сообщение об обнаружении снаряда на обочине дороги Баку-Газах в Карабахском квартале Агстафинского района.

Об этом АПА сообщили в ANAMA, передает Day.Az.

Отмечается, что специальная мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники отделения полиции и центральной больницы Агстафинского района были направлены на территорию.

Был проведен совместный осмотр вышеупомянутой территории. Для обеспечения безопасности территория была оцеплена.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, была обнаружена ракета 9М22У калибра 122мм. Ракета была доставлена на Центральный полигон Агентства для обезвреживания.

Был проведен наземной осмотр 500 кв.м территории вокруг ракеты, опасных предметов и устройств не обнаружено.