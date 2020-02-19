https://news.day.az/society/1204615.html В Азербайджане будут снесены эти здания - Официально
В Азербайджане будут снесены эти здания - Официально
В Сумгайыте будут снесены здания, построенные в 50-х годах прошлого века.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом было сказано на отчетном заседании в Исполнительной власти города Сумгайыт, посвященном итогам прошлого года.
Было отмечено, что будут снесены жилые здания с истекшим сроком эксплуатации, построенные в городе в 40-50 годах прошлого века.
Наряду с этим было подчеркнуто, что в жилых массивах "поселок Джорат" и "ст. Сумгайыт", население которых превышает 10 тыс. человек, будут построены новые детские сады, капитально будут отремонтированы имеющиеся детсады, школы, спортивные сооружения.
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