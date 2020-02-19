В Сумгайыте будут снесены здания, построенные в 50-х годах прошлого века.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом было сказано на отчетном заседании в Исполнительной власти города Сумгайыт, посвященном итогам прошлого года.

Было отмечено, что будут снесены жилые здания с истекшим сроком эксплуатации, построенные в городе в 40-50 годах прошлого века.

Наряду с этим было подчеркнуто, что в жилых массивах "поселок Джорат" и "ст. Сумгайыт", население которых превышает 10 тыс. человек, будут построены новые детские сады, капитально будут отремонтированы имеющиеся детсады, школы, спортивные сооружения.