Министерство экологии и природных ресурсов приступило к созданию системы визуального контроля и электронной информационной базы для оценки реального состояния зеленых насаждений на территории республики.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал директор ООО "Геодезия и картография" министерства Назим Исмайлов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, инвентаризационные работы в качестве пилотного проекта начались в Бинагадинском районе Баку, и в дальнейшем процесс поэтапно охватит всю территорию страны. В связи с этим в министерстве создана Рабочая группа, которая систематизирует территорию города по административным районам, каждый район делится на условные кварталы и нумеруется: "Для учета существующих участков зеленых насаждений все деревья и кустарники на территории пересчитываются, определяются их координаты , рассчитывается процент этих зеленых насаждений, делаются фотоснимки, которые вносятся в электронную базу. Электронная база и визуальная информация зеленых насаждений постоянно будут обновляться, тем самым будет обеспечена реальная оценка существующих насаждений".

Исмайлов отметил, что по ряду территорий Бинагадинского района информационная база уже составлена: "До сегодняшнего дня Рабочая группа насчитала на территории площадью 350 гектаров в Бинагадинском районе 90 тысяч деревьев и кустарников. Процесс продолжается".

Он добавил, что информационная база может быть использована при проектировании инфраструктуры государственного значения, промышленных объектов, различных строительных работ, и центральнми органами исполнительной власти при выделении земельных участков, в том числе, министерством экономики, Госкомитетом по градостроительству и архитектуре и другими структурами.