https://news.day.az/society/1205284.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня на территории Шамахинского района в 32 километрах к юго-западу от Гобустанской сейсмологической станции произошло землетрясение магнитудой 3.3.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Республиканскую сейсмологическую службу при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 07:05 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине четырех километров, подземные толчки не ощущались.
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