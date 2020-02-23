В Баку полицейские спасли жизнь женщине, потерявшей сознание посреди дороги.

Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, инцидент произошел накануне вечером.

Так, женщине, которая переходила дорогу внезапно стало плохо, и, потеряв равновесие, она упала на проезжей части перед автомобилем полицейской патрульной службы.

Сотрудники полиции, моментально отреагировав, оказали женщине первую медицинскую помощь, а затем доставили ее на служебном автомобиле в больницу.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время с женщиной все хорошо.