В прошлом году в Азербайджане было приостановлено действие более 7000 водительских прав.

Как сообщил Xəzər Xəbər начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев, были лишены права на управление транспортным средством водители, набравшие 20 штрафных баллов за вождение в нетрезвом виде, автохулиганство и другие административные проступки, передает Day.Az.

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано около 3,3 миллиона нарушений ПДД, 64 процента из которых были зафиксированы с помощью специальных технических средств. За допущенные нарушения водительских прав были лишены 7 316 человек. Он отметил, что они не смогут восстановить права раньше установленного срока. Если же в этот период они сядут за руль, то будут оштрафованы в соответствии с законодательством.

Кямран Алиев отметил, что в прошлом году было зарегистрировано 1870 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 821 человек, 1702 получили травмы. По сравнению с 2018 годом число ДТП выросло на 53, погибших - на 99, число получивших травмы же снизилось на 9 человек. 43,6 процента зарегистрированных ДТП были связаны с наездом на пешеходов. В результате погибли 329 человек, 527 получили травмы.