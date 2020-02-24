В функционирующий в Азербайджане торговый центр "Сядяряк", перестали привозить товары из Ирана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил руководитель пресс-службы центра Микаил Гадимов.

По его словам в ТЦ "Сядяряк" из Ирана доставляют в основном ковры и текстильные изделия.

"Эти изделия уже не привозятся в связи с тем, что иранские продукты не продвигаются на рынке так, как раньше. В основном завозятся товары из Китая и Турции. Однако в последнее время в связи с коронавирусом остановлена доставка товаров и из Китая. На данный момент на рынке преобладают товары из Турции", - сказал Гадимов.