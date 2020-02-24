https://news.day.az/society/1205775.html В ТЦ "Сядяряк" перестали привозить товары из Ирана
В ТЦ "Сядяряк" перестали привозить товары из Ирана
В функционирующий в Азербайджане торговый центр "Сядяряк", перестали привозить товары из Ирана.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил руководитель пресс-службы центра Микаил Гадимов.
По его словам в ТЦ "Сядяряк" из Ирана доставляют в основном ковры и текстильные изделия.
"Эти изделия уже не привозятся в связи с тем, что иранские продукты не продвигаются на рынке так, как раньше. В основном завозятся товары из Китая и Турции. Однако в последнее время в связи с коронавирусом остановлена доставка товаров и из Китая. На данный момент на рынке преобладают товары из Турции", - сказал Гадимов.
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