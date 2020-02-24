Сегодня легенде азербайджанского футбола Игорю Пономареву исполнилось 60-лет. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Игоря Анатольевича Пономарева орденом "Шохрат" за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Day.Az представляет читателям материал Trend о человеке, одним из тех немногих представителей азербайджанского футбола, чье имя золотыми буквами вписано в историю футбола, передает . Игорь Пономарев - единственный азербайджанский футболист - чемпион Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР.

"Естественно, победа на Олимпийских играх, как и для любого другого спортсмена, стала значимым событием в моей карьере. Попасть в олимпийскую сборную тогда было очень тяжело. В преддверии самой Олимпиады сборная играла на многочисленных турнирах, по итогам которых и был составлен итоговый список футболистов, которые поехали на игры. К сожалению, мне удалось отыграть на Олимпиаде лишь один матч. В первой же игре я получил травму, и сколько не пытался восстановиться, выйти на поле на уколах, сделать это так и не удалось. Тем не менее, старался принести пользу олимпийской сборной. Воспоминаний с Олимпиады в Сеуле очень много. Олимпиада - это настоящий праздник. Церемония открытия и закрытия, все, что происходит вокруг, впечатляет и запоминается надолго. Помню, когда мы только приехали в олимпийскую деревню, где должны были жить, наши тренеры сразу приняли решение не оставаться там. В деревне было очень много спортсменов, постоянные очереди в столовую. Мы переехали жить на корабль, где оставались советские актеры, музыканты и другие люди, которые приехали из СССР поддерживать олимпийскую сборную страны. Жить там было очень интересно".

А также чемпион Европы среди юниоров (U-18) 1978 года, серебряный призёр юниорского (U-19) чемпионата мира 1979 года в составе сборной СССР, финалист Кубка Федерации СССР 1988 года.

Игорь Пономарев: "В 1978 году, чтобы попасть на юношеский чемпионат мира, мы должны были войти в четверку лучших на чемпионате Европы. Но мы перевыполнили задачу, выиграв континентальное первенство. А впервые в сборную СССР я был приглашен в 1976 году. Помню, что с 76-го по 79-й годы наша команда проиграла лишь одну игру - финал ЧМ-79 против Аргентины. Чемпионат мира среди юниоров прошел в 1979 году, тогда я отыграл все матчи. В финале мы сыграли против Аргентины, в которой блистал легендарный Диего Марадона, не менее известный форвард Диас, а руководил сборной опытнейший Минольти. Против Марадоны мне довелось играть дважды. Второй раз это было уже на уровне главных сборных Аргентины и СССР. Впечатления от противостояний остались самые яркие. В том матче Марадону "съел" футболист "Нефтчи" Володя Михайлевский. Во втором тайме я забил, и мы повели в счете. Но затем Михайлевского почему-то заменили, а Марадона будто ждал этого. В итоге в наши ворота влетело три гола. Марадона был одним из сильнейших футболистов, против которого мне довелось играть. Но в то же время были и другие великие футболисты, против которых я играл. Это и Лотар Маттеус, и Бебето, и Фернандес и ряд других игроков. Это игроки нашего поколения, против которых мы много играли".

11 октября 1988 года установил вечный рекорд чемпионатов СССР, реализовав 24 пенальти подряд. Всего из 34 пенальти светловолосый хавбек "Нефтчи" реализовал 31.

"Секрета как такового нет. Я просто подходил к одиннадцатиметровой отметке и попадал в ворота. Для того чтобы без промаха бить пенальти нужно, хладнокровие, и, крепкие, нервы, а они у меня были".

Шесть раз становился лучшим бомбардиром бакинского "Нефтчи" в чемпионатах СССР: 1979, 1980, 1981, 1983, 1985 и 1988. Входит в список 100 лучших бомбардиров чемпионата СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

Игорь Анатольевич Пономарёв родился 24 февраля 1960 года в Баку. В футбол Игоря привел отец, хотя мать была против. Отец хотел записать мальчика к тренеру Алекперу Джафарову, но у него все группы были уже укомплектованы. Он порекомендовал обратиться к Вагифу Ахундову, который и стал первым тренером Игоря.

"В Баку мои детские годы прошли в нынешнем Ясамальском районе, недалеко от бывшего памятника Мусабекова. Футболом я занимался на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Тогда он назывался стадион имени Ленина. Первые мои футбольные годы прошли там. Я тренировался у Вагифа Ахундова. Тогда все тренировались на асфальте, зеленых полей не было. Не забуду, как мы, будучи детьми, играли на деньги. Родители нам давали 5 копеек - на дорогу и на пончики. А мы на них играли. Тогда до стадиона ходил автобус номер 11. Но его приходилась очень долго ждать, поэтому он всегда был забит. Нам приходилось стоять на подножках, висеть, держась за двери. Но нам было очень весело. Потом Вагиф Ахундов перевел меня в "Спартак". И с 11 лет я начал тренироваться там у Энвера Гулиева. Мы уже тренировались на зеленом поле. Правда оно было все в кочках, и невозможно было принять мяч. Я из дома тогда часто ходил пешком с друзьями. Было очень интересно, мы часто гоняли футбол во дворе, в школе".

Несмотря на приглашения в столичные клубы, всегда был верен родному клубу "Нефтчи" (1978-1981, 1983-1989 - 226 матчей/63 гола в чемпионате СССР, 20 матчей/6 голов в кубке СССР и 6 матчей/3 гола в кубке Федерации футбола СССР).

Интересно, еще в 18 летнем возрасте он мог уехать во Францию. В июне июня 1979 года в городе Ницца состоялись международные соревнования юниоров по футболу. Советская команда, одержав победы над югославским клубом "Вележ" (4:1), французским "Канном" (3:0), и в финале над английским "Ливерпулем" (3:0), завоевала главный приз. Игорь Пономарев был признан лучшим игроком турнира.

"Когда мне было 18 лет, мы играли на турнире во Франции. Там я получил приз Лучшего футболиста турнира. Тогда об этом много писали как в советской, так и французской прессе. Помню, обо мне тогда написали в журнале "Юность". Ко всему прочему мне тогда поступило предложение продолжить карьеру во Франции. Тогда, во время нашего нахождения во Франции, ко мне был приставлен парень, который все время уговаривал меня принять предложение. Он делал все, чтобы переманить меня. Но так как я всю жизнь был патриотом своей команды, своего города, своей республики и всего СССР, этот вопрос отпал сам по себе. В те времена, это было даже немыслимо. Но спустя годы это осталось в памяти. Возможно, тогда я допустил большую ошибку, не приняв предложение из Франции. У меня появилась бы возможность поиграть на европейском уровне. Не знаю, правильно ли я тогда поступил. Сложно сейчас судить об этом".

Он был и остаётся любимцем миллионов футбольных болельщиков 80-х годов прошлого столетия, полузащитником и главным диспетчером атак бакинского "Нефтчи", которого всегда отличался прагматичным рассудком, умением принять верное решение в том или ином игровом эпизоде и точно завершить атаку.

"В 1977 году я пришел в главную команду республики "Нефтчи". Поначалу меня не брали в основной состав, приходилось выступать в дубле. В итоге, к следующему году я провел в главной команде всего два матча. Нет смысла говорить о том, что чемпионат СССР в несколько раз был сильнее любого национального первенства современного футбола. Ведь это были не просто клубы, а фактически сборные всех 15 государств. Отдельная школа - киевская, минская, московская, ленинградская, тбилисская, отдельно азербайджанская. У каждой свои лидеры, свои сильные и слабые места, особенности. Это было очень интересно. При этом и очень сложно. Попасть в основной состав "Нефтчи" было чем-то невероятным. Помню, тогда нашим тренером был Ахмед Алескеров, я при нем начинал играть в основной команде. Долгое время тренеры не доверяли мне место в основе и лишь после юношеского чемпионата мира, на котором мы взяли "серебро", Алескеров решился включить меня в состав. Поверьте, для меня это был праздник. Практически сразу у меня пошла игра. Я стал играть лучше и лучше, больше забивать. Представьте, я становился лучшим бомбардиром своей команды на протяжении четырех лет. Причем, в те годы тренер заставлял меня играть на различных позициях - я был и нападающим, и центральным полузащитником, и "опорником", и фланговым футболистом".

Лишь в 1982 году пришлось из-за воинской службы сыграть в составе московского ЦСКА (34 матча/3 гола в чемпионате и 5 матчей в кубке СССР).

"В 1983 году в армейском клубе я прошел воинскую службу. Там мне предлагали звание, хотели, чтобы я остался в команде. Тогда за мной приехали из Азербайджана и предложили поехать домой. Но не все было так просто. В ЦСКА, узнав о моем отказе продолжить выступление за армейцев, отправили меня в часть. Провел там неделю, но потом вернулся на родину".

А в 1989 стал чемпионом Швеции в шведском "Норрчёпинге" (17 игр, 3 мяча). Но из-за травмы был вынужден завершить карьеру раньше времени.

"В те годы у меня не было других интересов, пристрастий. Любил только футбол. Даже не весь спорт, а отдельно футбол. Поэтому сейчас рад, что моя судьба сложилась именно так, как получилось. Я ни о чем не жалею. К сожалению, пришлось рано завершить футбольную карьеру. Это отдельная история, которая действительно изменила мою судьбу. Я получил тяжелую травму в Сеуле. Отыграл первую игру, а потом получил такой удар, что не мог бегать даже 20 метров. Меня кидало в холодный пот. После этого карьера пошла на спад. Смог играть только через два месяца, уехал в Швецию, но и там не удавалось достойно заиграть. Бегал по полю, а к концу игры колено наполнялось жидкостью. С трудом выдерживал нагрузки. Пришлось так быстро, уже в 29 лет завершить карьеру".

После завершения карьеры остался жить в Швеции, тренировал различные команды. Награжден орденом "Деде Горгуд" за активную работу в диаспоре Конгресса азербайджанцев Швеции. В 2000-2001 годах был главным тренером сборной Азербайджана.

"Считаю, что наша команда в том цикле не добрала очков. К примеру, в домашней игре со Швецией имели все шансы добыть как минимум ничью, но один дальний удар, и мы проиграли 0:1. Так же было и в бакинском матче с Турцией. Играли на равных, но снова проиграли с минимальным счетом. Был феерический матч со Словакией, в котором сборная Азербайджана победила со счетом 2:0. Помню, как в том матче поймал кураж Джахангир Гасанзаде. Словаки были сильны. Они вместе с Турцией и Швецией считались основными претендентами на выход на чемпионат мира. Обыграть такую команду дорогого стоит".

В 2004 - 2005 - главный тренер "Карабах-Азерсун", 2006-2007 - "Машук КМБ" (Россия), 2008-2009 - "Хазар -Лянкяран". Сын Анатолий также был футболистом, играл за сборную Азербайджана. В сентябре 2019 года возглавил бакинский "Сабах". Ныне является членом Наблюдательного совета этого клуба.

Единственное о чем сожалеет Игорь Пономарев - это то, что "Нефтчи" так и не смог стать чемпионом СССР.

"Было много захватывающих матчей, о которых приятно вспоминать. Ведь мы играли не в простом чемпионате. На тот момент союзное первенство считалось одним из сильнейших в Европе. В то время каждая республика фактически выставляла свою сборную. И я рад, что довелось поиграть в Высшей лиге. Но до сих пор не могу понять, что нам мешало выиграть чемпионат. У нас в составе были такие признанные мастера своего дела, как Машаллах Ахмедов, Искендер Джавадов, Шакир Гарибов, и многие другие, однако команда не смогла "выстрелить" в чемпионате. По составу "Нефтчи" 80-х годов был очень силен, возможно, нам просто не хватало правильной тактической схемы. То есть, тренеры не могли правильно использовать имеющийся материал. Это большое упущение для нашего поколения футболистов".

Игорь Пономарев: "Сил у меня и вправду достаточно. Хотелось бы поработать на благо Азербайджана, сделать больше для развития футбола".