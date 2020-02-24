Минздрав и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) распространили совместную информацию о лицах, помещенных в больницу в связи с коронавирусом.

Как сообщает в понедельник Trend, еще двое человек, прибывших в Астаринский район Азербайджана из Ирана помещены в специально отведенное медучреждение.

Это жители Хачмазского и Губинского районов 1983 и 1981 года рождения соответственно. Оба прибыли из провинции Ирана где эпидемия не наблюдается. Ни один из них не контактировал с больными. Причиной помещения под врачебное наблюдение является слегка повышенная температура тела, зафиксированная у этих лиц при пересечении государственной границы.

Согласно информации минздрава Азербайджана, в настоящее время температура тела обоих лиц нормализовалось. В состоянии их здоровья никаких проблем не обнаружено. Врачебные наблюдения над ними продолжаются.