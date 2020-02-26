У Бакинского регионального управления энергоснабжения и сбыта (RETSI) никаких проблем в подаче электроэнергии нет, однако сильный ветер нанес серьезный ущерб энергетическому хозяйству регионов, сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По его словам, вчерашний шквалистый ветер обрушил деревья на линии электропередач, снес кровлю домов: "Вчера вечером в Бардинском районе в результате сильного ветра упала одна из линий электропередач. Кроме того, в Агджабединском и Шекинском районах сильный ветер повалил опоры. В результате упреждающих мер удалось предотвратить рост числа аварий, на 10-киловольтных линиях не зафиксировано коротких замыканий. По мере затихания ветра последствия аварий были оперативно устранены. В настоящее время оперативно устраняются последствия аварий в энергоснабжении 4-5 сел Агджабединского района".

Глава пресс-службы добавил, что "Азеришыг" привлек достаточное количество материалов и оборудования для ликвидации последствий произошедших аварий.