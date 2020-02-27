https://news.day.az/society/1206701.html Пожар в многоэтажном здании в Баку, жильцы эвакуированы
Пожар в многоэтажном здании в Баку, жильцы эвакуированы
В Бинагадинском районе города Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на лестничной площадке шестого этажа многоэтажного жилого дома сгорели 4 электросчетчика и 2 п.м электропроводки.
Во время пожара 14 человек, в том числе 4 малолетних, были эвакуированы пожарными на безопасную территорию. Квартиры были защищены от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
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