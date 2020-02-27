Государственный таможенный комитет распространил видео проверки зараженного гражданина Грузии на посту "Красный мост".

Ранее Государственный таможенный комитет распространил информацию в связи с гражданином Грузии, который поехал в Грузию из Ирана через Азербайджан.

Как передает Day.Az, в сообщении отмечалось, что во время проверки на таможенном пункте его температура была в норме, подозрительных симптомов обнаружено не было.

Гражданин Грузии покинул Азербайджан 25 февраля в 17:09. Согласно информации, распространенной в грузинских СМИ, в результате обследований в лаборатории у него был обнаружен вирус. В данный момент все, кто с ним контактировал, помещены в карантин.