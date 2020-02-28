Иногда в социальных сетях искусственно создается ажиотаж в связи с коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине для представителей СМИ сказал главный инфекционист республики Джалал Исаев.

Было отмечено, что люди, обследующие иностранцев, прибывающих в Азербайджан, находятся в специальной одежде. Некоторые люди, фотографируя их и распространяя эти снимки в социальных сетях, создают искусственный ажиотаж в связи с коронавирусом.

Джалал Исаев отметил, что не следует думать, что каждый прибывший в Азербайджан - носитель коронавируса.

"Да, может быть, что у кого-то температура тела несколько превышает норму, но это не значит, что он инфицирован коронавирусом. Точный ответ могут дать только лабораторные анализы. Не следует создавать ажиотаж, тем более, если нет конкретных результатов", - сказал Джалал Исаев.