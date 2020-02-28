"Информация по поводу того, что у человека, приехавшего из Ирана, произошел обморок, высокая температура - это слухи. Стало известно, что этот человек работал в Иране".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь TƏBİB Ревана Алиева.

По ее словам, этот человек потерял сознание из-за усталости и был госпитализирован: "У него выявлены конъюнктивит зрения, общефизическая слабость. У него нет температуры и коронавируса".