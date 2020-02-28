https://news.day.az/society/1207406.html У помещенного на карантин жителя Агдаша нет коронавируса - Официально
У помещенного на карантин жителя Агдаша нет коронавируса - Официально
"Информация по поводу того, что у человека, приехавшего из Ирана, произошел обморок, высокая температура - это слухи. Стало известно, что этот человек работал в Иране".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь TƏBİB Ревана Алиева.
По ее словам, этот человек потерял сознание из-за усталости и был госпитализирован: "У него выявлены конъюнктивит зрения, общефизическая слабость. У него нет температуры и коронавируса".
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