Гражданам Азербайджана следует воздерживаться от визитов в страны, где обнаружен коронавирус.

Как передает Day.Az, об этом в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине для представителей СМИ сказал главный инфекционист республики Джалал Исаев.

Он подчеркнул, что гражданам следует быть осмотрительными в этом вопросе.

"Естественно, нельзя никого заставить не совершать визиты в такие страны. Однако граждане сами должны помогать нам в сложившейся ситуации. По возможности им следует воздерживаться от визитов в такие страны, пока не будет устранена опасность", - сказал Джалал Исаев.