В поселке Бузовна Хазарского района Баку неизвестные вынесли из недостроенных виллы и ресторана азербайджанского телеведущего Азера Захида различные предметы и стройматериалы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, телеведущий сообщил об этом на своей странице в Instagram, где также поделился видео с места происшествия.

А.Захид отметил, что грабители воспользовались отсутствием рабочих и членов семьи.

"Украдены электрические приборы, унитаз и другие предметы, приобретенные для дома", - сообщил телеведущий.

Предлагаем читателям это видео.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.