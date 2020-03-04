https://news.day.az/society/1208793.html В Баку обокрали известного телеведущего - ВИДЕО
В Баку обокрали известного телеведущего - ВИДЕО
В поселке Бузовна Хазарского района Баку неизвестные вынесли из недостроенных виллы и ресторана азербайджанского телеведущего Азера Захида различные предметы и стройматериалы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, телеведущий сообщил об этом на своей странице в Instagram, где также поделился видео с места происшествия.
А.Захид отметил, что грабители воспользовались отсутствием рабочих и членов семьи.
"Украдены электрические приборы, унитаз и другие предметы, приобретенные для дома", - сообщил телеведущий.
Предлагаем читателям это видео.
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