С 23 марта в Азербайджане закрываются все торговые центры и моллы

С 00.00 23 марта в Азербайджане закрываются все торговые центры и моллы.

Об этом Day.Az сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров страны.

В сообщении отмечается, что работа ТЦ будет приостановлена на месяц. Исключение составят находящиеся в этих торговых центрах продовольственные магазины и аптеки.

В штабе отметили, что поскольку коронавирусная инфекция продолжает быстро распространяться по всему миру, продолжают предпринимаются серьезные превентивный меры. С этой целью временно были закрыты границы между многими странами, приостановлены авиарейсы, и приняты ограничительные меры касательно мест скопления людей.

На основе рекомендаций и требований Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане был применен ряд правил, в том числе осуществлены меры социального ограничения для предотвращения распространения коронавируса, который был объявлен глобальной пандемией. С этой целью массовые мероприятия были отменены, деятельность социально-культурных объектов, где наблюдалось скопление людей была приостановлена, а часы работы ресторанов и кафе были сокращены.

Кроме всего этого, учитывая быстрое и широкое распространение вируса, возникла необходимость в принятии дополнительных мер и ограничений в местах скопления людей.