Минобороны Азербайджана перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Министерство обороны Азербайджана перечислило денежные средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Как отмечается, руководство министерства перечислило средства в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный на основе указа главы государства.