https://news.day.az/society/1215151.html Минобороны Азербайджана перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Минобороны Азербайджана перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Министерство обороны Азербайджана перечислило денежные средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Как отмечается, руководство министерства перечислило средства в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный на основе указа главы государства.
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