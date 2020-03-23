В Азербайджане арестованы 3 человека за распространение дезинформации о коронавирусе

В Азербайджане 3 человека были арестованы в административном порядке за распространение дезинформации среди населения в связи с коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В сообщении ведомства, распространенном в понедельник, также говорится, что в связи с коронавирусной инфекцией, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики на территории страны принимает необходимые меры социальной изоляции. В частности, приостановлено проведение массовых мероприятий, режим работы в ресторанах и кафе установлен до 15.00 часов.

Применяемые ограничения и меры,осуществляемые государством, поддерживаются гражданами.

"Однако в некоторых городах и районах республики владельцы отдельных объектов общественного питания нарушают режим работы, установленный для соответствующих объектов, и после 15.00 пытаются продолжить свою деятельность. Так, по республике были выявлены 411 таких объектов, в том числе 154 в городе Баку. 347 владельцев объектов были предупреждены, в отношении 71 владельца были применены административные штрафы", - отмечено в сообщении.