В Азербайджане запретили пожилым людям выходить из дома

С полуночи и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.

В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, людям старше 65 лет запрещено покидать свои дома.